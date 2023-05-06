Американцы шокированы бессвязной речью Байдена в интервью MSNBC

Общаясь с журналисткой Стефани Рюле, Байден говорил совершенно неразборчиво и бессвязно, и это не осталось без внимания.

Рюле предложила американскому президенту прокомментировать масштабный проект его администрации по развитию инфраструктуры в США.

Байден попытался ответить, но из его спутанной речи практически ничего невозможно было понять.

Пользователи Twitter предположили, что с президентом США что-то не так и предложили направить его к врачам на обследование.

Некоторые из них обратили внимание, что это заранее записанное и отредактированное интервью.