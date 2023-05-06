Опытная дачница рассказала, как пережить майские заморозки без потерь на огороде

Культуры, которые к этому времени уже высажены в открытый грунт (лук, чеснок, морковь, капуста) достаточно холодостойки и от таких температур не пострадают.

Укрывать их следует только в случае, когда прогнозируется снег или град.

Не планируйте на эти дни высадку рассады перцев, томатов, баклажанов, огурцов. Лучше подождать несколько дней, чем добавить испытаний молодым растениям.

Оптимальной температурой грунта для высадки рассады является +18 градусов. Температура почвы ниже +8 представляет для растений опасность: они могут заболеть и впоследствии погибнуть.

Рекомендуется переждать заморозки и для посадки картофеля. Но тут требования не такие жесткие. Достаточно, чтобы на глубине 10 см, земля прогрелась до +5 градусов.

Если же картофель уже посажен и взошел, то достаточно окучить ростки землей, и он превосходно переживет минусовые температуры.

А вот сеять в такие дни морковь, свеклу, салат, редис и зелень не возбраняется. Низкие температуры не повлияют на всхожесть.

Если в теплицах уже высажена рассада, то ее нужно хорошо пролить и укрыть нетканым материалом.

Для обогрева теплицы можно воспользоваться мангалом с тлеющими углями. А возле растений можно разместить бутылки с теплой водой.