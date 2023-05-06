Подмерзла рассада: как реанимировать растения

22:56 2023-05-06

Рассада, которую вынесли в теплицы для закаливания или только что высадили в открытый грунт, может подмерзнуть из-за майских заморозков.

Если листья стали мягкими, но ствол еще зеленый и крепкий, нужно отрезать зеленую часть, подкормить растение мочевиной и накрыть пленкой.

Если подмерзли только отдельные листья, также нужно использовать мочевину, а через пару дней опрыскать растение Эпином или другим стимулятором роста.

Реанимировать подмерзшую рассаду поможет смесь капель НВ 101, Экоберина и гранулированного препарата «Здоровый сад».

Раствором нужно опрыскивать растения в течение всего дня, на следующий день повторить процедуру три раза, а оставшийся состав вылить под корень.

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