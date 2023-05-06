The Economist: госдолг США создает угрозу для мировой экономики

Уже в ближайшее время Соединенные Штаты могут столкнуться с существенным сокращением расходов либо с дефолтом.

Оба варианта могут разрушить мировые рынки. В случае резкого сокращения бюджетных расходов может начаться глубокая рецессия, а после дефолта будет подорвано доверие к основной финансовой системе мира.

При этом потолок госдолга – это не экономическое, а политическое решение. Но у США просто нет опыта в решении такой проблемы.

По мнению финансовых аналитиков, нежелание американского руководства искать выход может создать огромные проблемы для мировой экономики.