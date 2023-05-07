Три лучшие подкормки рассады огурцов в мае для небывалого урожая

На любой стадии развития растению нужны азот и сера, поэтому сульфат аммония лучше использовать еще при выращивании рассады.

Укрепить корни растений, сделать огурцы устойчивыми к плохой погоде поможет такое удобрение, как азофоска.

Хороший результат дает натуральная подкормка из банана и лука. Сделать ее очень легко, это не займет много времени.

Для приготовления подкормки кожуру одного банана вместе с шелухой трех луковиц необходимо залить 3 л воды и оставить в тепле на 4 дня.

Затем раствор процеживают и вносят по 3 ст.л. под каждый огурец, не разбавляя.