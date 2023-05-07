Агрономы рассказали, как правильно выбирать лук-севок для посадки

Если лук планируется сажать на зиму, лучше брать мелкие головки, диаметр которых не превышает 14 мм.

Севок диаметром 14-22 мм больше подходит для посадки весной, а головки в 22-25 мм используются для выращивания зеленого лука.

Лук-севок диаметром 25-30 мм подойдет желающим получить зелень уже ранней весной. А тем, кто заинтересован в хорошем урожае, стоит обратить внимание на луковицы 30-40 мм в диаметре.

Каждую луковицу нужно осмотреть. Для посадки стоит использовать только те из них, на которых нет следов повреждений и плесени.