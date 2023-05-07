Дачники раскрыли секрет удобрения, от которого капуста вырастет крупной и плотной

После пересадки в открытый грунт рассаду хорошо поливают, а по кругу посыпают древесную золу, чтобы отпугнуть вредителей.

Первая подкормка проводится через 2 недели после высадки, лучше использовать одно из натуральных удобрений.

Коровий навоз нужно развести водой в соотношении 1:10, а куриный помет – 1:15, а затем внести по 0,5 л удобрения под каждый куст.

В дальнейшем такую подкормку следует повторять раз в 2 недели. Важно помнить, что рассаду капусты лучше высаживать на грядки, где раньше росли чеснок, лук, картофель или огурцы.