Ученые Университета Эдит Коуэ назвали признаки приближения деменции

Исследователи проанализировали данные более тысячи женщин в возрасте 75 лет, измерив у них силу хвата и время, за которое они проходили определенное расстояние.

В результате анализа выяснилось, что женщины, показавшие худшие результаты тестов, вдвое чаще страдали деменцией.

По мнению ученых, сила хвата и скорость ходьбы могут указывать на степень здоровья мозга человека.

Авторы исследования считают, что если будет найдет способ остановить снижение этих функций, можно будет предотвратить деменцию у пожилых людей.