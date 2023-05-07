Ученые Университета Эдит Коуэ назвали признаки приближения деменции

Исследователи проанализировали данные более тысячи женщин в возрасте 75 лет, измерив у них силу хвата и время, за которое они проходили определенное расстояние.
В результате анализа выяснилось, что женщины, показавшие худшие результаты тестов, вдвое чаще страдали деменцией.
По мнению ученых, сила хвата и скорость ходьбы могут указывать на степень здоровья мозга человека.
Авторы исследования считают, что если будет найдет способ остановить снижение этих функций, можно будет предотвратить деменцию у пожилых людей.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__