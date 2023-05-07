Байден попытался защитить своего сына Хантера на фоне расследования прокуратуры

02:09 2023-05-07

Джо Байден сделал заявление а фоне расследования федеральной прокуратуры в отношении его сына Хантера.

По словам президента, он доверяет сыну, верит в него и считает, что тот не сделал ничего плохого.

У Байдена спросили, может ли расследование предполагаемого уклонения от уплаты налогов и незаконного обращения оружием в адрес Хантера повлиять на его президентство.

Нынешний глава государства ответил, что, что эта ситуация влияет на президентство: заставляет его гордиться сыном.

По мнению журналистов, проводимое расследование привлечет внимание американцев к Джо Байдену и его семье.

Это произойдет в преддверии президентских выборов, которые пройдут в Соединенных Штатах в следующем году. 