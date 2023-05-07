Дачники рассказали, как избавиться от муравьев с помощью манки

Можно обойтись обычной манкой – безобидным и недорогим продуктом, который есть в каждом магазине.

Манка убивает муравьев, поскольку начинает разбухать после попадания в их организм. При этом для домашних животных крупа безопасна.

Для борьбы с муравьями в манку нужно добавить сахарную пудру и насыпать эту смесь рядом с муравейниками и дорожками насекомых.

Кстати, манку можно использовать и дома, если у вас завелись муравьи. Нужно просто рассыпать крупу в углах комнат.