Ученые Университета Луизианы назвали способ повысить качество питания

Они провели анализ данных, полученных из Национального исследования состояния здоровья и питания США.

Как оказалось, у людей, которые ели арбузы регулярно, качество рациона оказалось выше, чем у остальных.

Было также проведено исследование с участием 18 человек, которые ежедневно пили арбузный сок.

Оказалось, что они получали больше клетчатки, калия и магния, витаминов С и А, но при этом меньше насыщенных жирных кислот и добавленных сахаров.