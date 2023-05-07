Ученые Университета Луизианы назвали способ повысить качество питания

02:28 2023-05-07

Ученые из Университета Луизианы выяснили, что потребление арбузов помогает улучшить качество питания в любом возрасте.

Они провели анализ данных, полученных из Национального исследования состояния здоровья и питания США.

Как оказалось, у людей, которые ели арбузы регулярно, качество рациона оказалось выше, чем у остальных.

Было также проведено исследование с участием 18 человек, которые ежедневно пили арбузный сок. 

Оказалось, что они получали больше клетчатки, калия и магния, витаминов С и А, но при этом меньше насыщенных жирных кислот и добавленных сахаров.

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