Ученые Университета Луизианы назвали способ повысить качество питания

Они провели анализ данных, полученных из Национального исследования состояния здоровья и питания США.
Как оказалось, у людей, которые ели арбузы регулярно, качество рациона оказалось выше, чем у остальных.
Было также проведено исследование с участием 18 человек, которые ежедневно пили арбузный сок.
Оказалось, что они получали больше клетчатки, калия и магния, витаминов С и А, но при этом меньше насыщенных жирных кислот и добавленных сахаров.
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