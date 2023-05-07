Как посадить крыжовник, чтобы он быстро начал плодоносить: советы садоводов

Сажать куст нужно до набухании почек, но не раньше, чем почва полностью оттает после зимних холодов.

Саженцы перед посадкой подрезают так, чтобы на каждой ветке оставалось не более 6 почек.

Для посадки потребуется ямка примерно в 50 см в диаметре. Туда нужно положить компост, древесную золу, сернистый калий и суперфосфат.

Саженец после посадки нужно прикопать, а впоследствии периодически подкармливать. Первая подкормка потребуется после цветения, вторая – после сбора ягод.

В качестве подкормки лучше использовать смесь перепревшего навоза с селитрой, суперфосфатом и хлористым калием.