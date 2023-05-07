Как посадить крыжовник, чтобы он быстро начал плодоносить: советы садоводов

03:15 2023-05-07

Для посадки крыжовника нужно выбрать солнечное, не заболоченное место на участке.

Сажать куст нужно до набухании почек, но не раньше, чем почва полностью оттает после зимних холодов.

Саженцы перед посадкой подрезают так, чтобы на каждой ветке оставалось не более 6 почек. 

Для посадки потребуется ямка примерно в 50 см в диаметре. Туда нужно положить компост, древесную золу, сернистый калий и суперфосфат.

Саженец после посадки нужно прикопать, а впоследствии периодически подкармливать. Первая подкормка потребуется после цветения, вторая – после сбора ягод.

В качестве подкормки лучше использовать смесь перепревшего навоза с селитрой, суперфосфатом и хлористым калием.

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