Как посадить крыжовник, чтобы он быстро начал плодоносить: советы садоводов

Сажать куст нужно до набухании почек, но не раньше, чем почва полностью оттает после зимних холодов.
Саженцы перед посадкой подрезают так, чтобы на каждой ветке оставалось не более 6 почек.
Для посадки потребуется ямка примерно в 50 см в диаметре. Туда нужно положить компост, древесную золу, сернистый калий и суперфосфат.
Саженец после посадки нужно прикопать, а впоследствии периодически подкармливать. Первая подкормка потребуется после цветения, вторая – после сбора ягод.
В качестве подкормки лучше использовать смесь перепревшего навоза с селитрой, суперфосфатом и хлористым калием.
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