Глава Агентства по атомной энергии предупреждает о непредсказуемой ситуации на ЗАЭС

«Общая ситуация вокруг Запорожской АЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной», — заявил Гросси на сайте ведомства.

«Я очень обеспокоен очень реальными рисками для ядерной безопасности и безопасности станции. Мы должны действовать сейчас, чтобы избежать риска крупной ядерной аварии и связанных с ней последствий для населения и окружающей среды», - отметил эксперт.

Гросси сделал предупреждение в свете эвакуации в соседнем городе Энергодар по приказу главы ВГА Евгения Балицкого.