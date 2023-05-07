Соболенко одержала победу над первой ракеткой мира Свентек в Мадриде

08:19 2023-05-07

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в финале турнира в Мадриде превзошла первую ракетку мира Игу Свентек из Польши.

Спортсменка из Беларуси стала победительницей престижного турнира в Мадриде, обыграв польскую теннисистку Игу Свентек со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

Призовой фонд турнира составляет 7,6 млн долларов.

Две лучших ракетки мира встретились уже два раза в финалах крупнейших турниров. В первый раз, в апреле, в Штутгарте победа досталась Иге Свентек.

Информация передана Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь.

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