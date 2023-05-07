Морковь будет некуда девать: какие хитрости помогут вырастить огромный урожай

От того, как пройдет посевная кампания, во многом зависит здоровье и качество моркови. К примеру, опытные дачники предостерегают от внесения в грунт перед посадкой моркови перегноя. Он может придать корнеплоду горьковатый привкус.

Учитывая, что семена моркови очень мелкие, трудность с посевом очевидна: где-то посадки будут загущеными, где-то редкими. Чтобы этого не случилось, нужно использовать такую проверенную хитрость: смешать чайную ложку семян с половиной стакана песка.

Сеять эту смесь в подготовленные бороздки так, будто что-то солят. При этом руку перемещать довольно быстро.Затем присыпать землёй и притоптать. Такие посадки точно не придется прореживать.

Чтобы избежать рыхления грунта, сразу после появления всходов в междурядье надо сложить остатки сорной травы - слоем в 10-15 см. Такой слой мульчи не даст появиться корке на поверхности земли, соответственно, не придется ее и рыхлить.

Кроме того, мульча защитит грунт от пересыхания, и морковь надо будет поливать реже.

Защитить корнеплод от вредителей помогут бархатцы. Если посадить эти цветы возле грядки, они будут отпугивать вредных насекомых.