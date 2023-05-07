Огромный урожай клубники: какие весенние подкормки способны творить чудеса

Первая декада мая - самое время уделить внимание клубнике, которую любят взрослые и дети и в которой масса полезных витаминов и минералов.

С чего начать подготовку к первой весенней подкормке? С удаления старых, сухих и больных листьев. Еcли в этом есть нeoбхoдимocть, надо также провести oбpeзку.

В состав эффективнейшей подкормки входят по половине чайной ложки борной кислоты и марганцовки, 14 капель йода и 2 столовых ложки нашатырного спирта. Всего это растворить в 10 л воды.

Тщательно размешать, и сразу же обрызгать растения.

Расход раствора - 0,4 л на каждый ягодный куст. Удобрение способно творить самые настоящие чудеса. Даже вялые растения начнут оживать, клубника будет пышно цвести и одарит шикарным урожаем. Ягоды при этом будут крупными и очень сладкими.