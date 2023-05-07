Пресняков вернул на Первый канал РФ Ветлицкую, чем сильно шокировал поклонников

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая больше десяти лет живет в Испании. Четыре года назад певица пыталась вернуться на российскую сцену, обещала дать сольники в Москве и Санкт-Петербурге, но эти планы сорвала пандемия, напоминает Космополитен.
В прошлом году исполнительница высказалась против СВО, из-за чего глава Федерального проекта по безопасности Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ. Активист предложил признать Ветлицкую иноагентом и привлечь ее к ответственности - по статье о дискредитации ВС РФ.
Исполнительница после этого перестала делать в соцсетях политические заявления, и в России о ней стали забывать.
Владимир Пресняков неожиданно решил напомнить телезрителям Первого канала о певице. На этапе «Нокауты» наставник шоу "Голос" предложил Людмиле Серебряковой исполнить кавер на трек Ветлицкой «Посмотри в глаза» из ее одноименного дебютного альбома 1992 года.
Но 21-летняя певица не впечатлила Преснякова, и он отдал предпочтение Маргарите Багдасарян, которая перешла в следующий этап «Голоса». Серебрякову спас Баста, и она «продолжит путешествие» в команде этого певца.
Поклонники этого проекта эмоционально высказали свое отношение к «возвращению» Ветлицкой. Мнения при этом разделились.
Шикарный голос Люси сотворил чудо, сумев превратить попсовую вещь в достойную форму!
Каким бы сильным ни был вокал, нужно им пользоваться с умом. Ветлицкую с ее слабеньким голосом в этой песне слушать было приятнее, нежели эти бешеные вопли.
После этого номера не захотелось смотреть выпуск дальше. Песню испортили - затем так связки рвать? — написали блогеры в соцсетях.
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