Заблудились в лесу: сотрудник МЧС назвал правила, которые помогут выжить и найти дорогу

Первое, что нужно сделать - это успокоиться, так как паника еще больше усугубляет ситуацию и не дает действовать разумно.

Взять себя в руки помогут несколько глубоких выдохов и вдохов. Осмотритесь и прислушайтесь – возможно вы заметите что-то, что поможет выбрать правильное направление.

Позвоните в спасательную службу по номеру 112. В экстренную службу можно дозвониться даже в отсутствии связи.

Уточните у спасателей, нужно ли вам передвигаться или лучше оставаться на месте. Если вам разрешили перемещаться, то постарайтесь обнаружить просеку, канаву, реку или ручей и идите вдоль них. Это поможет вам выйти на дорогу или выйти к населенному пункту.

Чтобы сэкономить заряд батареи телефона, его нужно перевести в экономичный режим.

Помните, что лесные тропинки таят опасность – они могут оказаться звериными тропами и к людям вас точно не выведут, а только усилят риск встречи с дикими животными.

Старайтесь постоянно подавать какой-то звуковой сигнал, например, стучать толстой палкой по стволам деревьев или что-то выкрикивать.

Периодически останавливайтесь и прислушивайтесь к происходящему. Чтобы найти человека, спасатели используют сирену. И вам нужно будет идти на звук.