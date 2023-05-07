Перец вырастет, как на дрожжах: каким раствором для этого его надо полить после высадки в грунт

Перец - культура, которая нуждается в подкормках. Автор канала "Ваш цветок" на платформе Дзен советует внести органическое удобрение, которое стоит копейки, но пользы от него - на миллион.

Речь идет о дрожжевой подкормке с зеленым удобрением.

Дрожжевой настой – очень ценный питательный продукт для многих овощных культур. Им можно угостить как перец, так и помидоры, баклажаны, огурцы и прочие растения, - уточнила эксперт.

В составе такого удобрения есть компоненты, отвечающие за энергию роста, укрепляют здоровье растения, способствуют завязыванию и наливу крупных и сочных плодов.

Дрожжевое удобрение также улучшает и саму структуру грунта

Я применяю дрожжи вместе с зеленым удобрением. Идеальный вариант для такой подкормки – крапива, но можно использовать другую траву и даже сорняки из огорода. Это - одна из наиболее богатых по составу трав с огромным количеством азота.

Как приготовить это средство? Нужно взять десятилитровое ведро, доверху наполнить его крапивой, клевером и другой травой. Залить горячей водой (но не кипятком). Потом в теплый раствор добавить 30 гр. влажных дрожжей, предварительно растворенных в теплой воде.

Добавить туда же столовую ложку сахара, меда, варенья. Укрыть и поставить в теплое место на пару суток. Перед использованием процедить и разбавить водой в соотношении 1:2.

Под каждый куст надо вылить по поллитра такой подкормки. После этого пролить обычной водой.

Результат будет заметен буквально через несколько дней. Перцы начнут активнее расти и ярче цвести. После такой подкормки также лучше завязываются плоды.