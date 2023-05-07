Певица Алена Свиридова рассказала, почему ей не хотели сдавать дом в Риме

Российская певица Алена Свиридова отправилась на майские праздники в Италию. Звезда решила арендовать там дом, однако в нынешних реалиях это оказалось непросто, сообщает Рамблер.

Исполнительница призналась, что здесь ей помог старший сын Василий, проживающий в Канаде. Певица нашла подходящий вариант через Airbnb. Ранее им пользовались многие, и проблем не было. Но теперь ситуация изменилась.

Сервис русским и белорусам показал фигу. Сколько нам этих фиг показывали! Однако женщин, сушивших волосы в духовке, этим не остановишь. Старшее поколение поймет, – поделилась певица.

Свиридова попросила Василия забронировать ей жилье, и отправилась в отпуск.