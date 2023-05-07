Скоропостижно скончался звезда сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов

В Санкт-Петербурге сегодня, 7 мая, на 65-м году жизни скончался актер Александр Тютрюмов. Как уточняет СтарХит, звезда накануне почувствовал недомогание, его доставили в одну из клиник. По словам дочери заслуженного артиста, актер скончался в больнице в 8.45 утра.

Зрители знают Александра Аркадьевича по роли подполковника милиции Сергея Егорова в киносериале «Убойная сила», а также Кости Моргана в ленте «Агент национальной безопасности».

Звезда родился в Подпорожье Ленинградской области. Он закончил индустриально-педагогический техникум, получил высшее экономическое и политическое образование, учился во ВГИКе на продюсера кино и телевидения.

Актер сыграл более чем в 40 фильмах и сериалах. В этом перечне - «Улицы разбитых фонарей», «Хочу в тюрьму», «Крот», «Бандитский Петербург», «Особенности национальной политики» и других.

Актер пробовал себя также в роли режиссера: пять лет назад он выпустил кинокартину «Крылов. Реальность и вымысел». У артиста остались жена и двое детей, а также двое внуков.