Спасти и приумножить урожай крыжовника: какое средство защитит кустарник от тли и мучнистой росы

Конечно, есть немало химических средств борьбы с такой болезнью растения. Но как быть, если она проявилась, когда уже стали завязываться ягоды? Опытные дачники советуют воспользоваться народными, проверенными методами.

Дело в том, что коварный микроскопический гриб поражает побеги, листья, почки и плоды. Ягоды крыжовника в итоге становятся непригодными для еды. В первый год после заражения кусты ослабевают. Если ничего не предпринимать, через пару-тройку лет растение погибнет.

Тля - мелкое насекомое, длиной менее миллиметра. Вредители заселяют крыжовник колониями. Множество тлей облепляют кончики растущих побегов, высасывают сок, из-за чего молодые листья скручиваются и усыхают.

Более того - тля является разносчиком болезней, в том числе вирусов. Как от нее избавиться?

От мучнистой росы и тли отлично помогает средство на основе кальцинированной соли. Для приготовления раствора нужно взять 2 ст.л. соды, растворить в небольшом количестве воды.

Перед использованием развести все снова - в 10-литровой емкости. Потом добавить тертое хозяйственное либо жидкое мыло - для лучшего прилипания состава.

Опрыскивать крыжовник нужно утром, в безветреную погоду. Раствор позволит решить сразу две проблемы - мучнистой росы и тлей. Его можно использовать в любой период - включая и сезон созревания ягод.