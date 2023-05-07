Знающий садовод подсказал, что добавить в почву, чтобы на смородине было много ягод

Если на вашей смородине появляется мало ягод, значит, в земле не хватает питательных элементов. Значит, надо вносить в грунт удобрение.

Когда идет фаза появления и роста ягод, кустарнику следует дать калийно-фосфорную подкормку.

Можно рекомендовать монофосфат калия. Его добавляем так: на 10 л воды берем столовую ложку препарата.

К этому удобрению хорошо бы добавить лимонную кислоту, понадобится одна чайная ложка. Такой питательной жидкостью поливаем грунт, где обитает смородина.

Под каждый взрослый куст надо вылить по три литра жидкой подкормки.

Когда растение получит необходимое питание, проблем с урожаем уже не будет.