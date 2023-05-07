На Родине лучше: внук актрисы Татьяны Васильевой объяснил причину переезда из Германии в Россию

Младший внук Татьяны Васильевой Григорий решил переехать из Германии, где живет его мать, в Россию. Об этом народная артистка РФ рассказала в шоу Леры Кудрявцевой, сообщает 5-tv.ru.

Экс-невестка звезды Анастасия Бегунова с двумя сыновьями уехала в Берлин восемь лет назад. Васильева призналась, что она пытается наладить отношения с матерью внуков, чтобы была возможность видеть мальчиков.

По словам артистки, дети живут в социальном жилье, хотя у каждого в Москве есть квартира — это подарки от бабушки. Васильева отметила, что оба внука хотели бы вернуться домой, однако пока удалось забрать лишь Григория.

Сын актрисы, Филипп Васильев, посетовал, что Бегунова четыре года препятствовала его общению с сыновьями. К слову, он за это время снова женился и стал отцом двух дочерей. Но недавно, благодаря усилиям его матери, лед тронулся: один из наследников вовзращается в Москву.

Мне ее жаль. Очень жаль, - так сказала Татьяна Васильева о бывшей невестке. Сломанная судьба. А ведь она была актрисой театра имени Вахтангова. Откуда взялась эта тупая, совершенно сумасшедшая идея уезжать? Почему мы поверили, будто там есть какие-то родственники, что там у детей будет другое обучение?..

По словам звезды, внуки жили в чужой стране чуть ли не в картонной коробке, они страдали от одиночества и очень мечтали о Родине. Но их мама не хотела отпускать сыновей, но Григорий сумел настоять на своем.

Сейчас парень учится в российской школе, он рад возвращению и воссоединению с отцом.

Мне все не нравилось в Германии… Тут моя Родина, и я хочу тут жить, — заявил шестиклассник на шоу.

Григорий не скрывает, что скучает по матери и постоянно с ней на связи, но о своем выборе не жалеет. Парень мечтает стать лингвистом и надеется, что увидит в Москве и старшего брата.