На крыжовнике завелся паутинный клещ: что делать

Определить присутствие паутинного клеща можно по таким признакам: желтоватые или темные пятна на листьях, постепенно растение опутывает тонкая серебристая паутинка.

В таком состоянии смородина чахнет, сохнет, клещ вытягивает ее сок. Ягоды почти не формируются или получаются мелкие, могут развиться заболевания из-за ослабления иммунитета.

Как правило с паутинным клещом начинают бороться с помощью небезопасных инсектицидов. Но есть и другие способы, эффективные но безвредные.

Нужно приготовить специальный раствор с использованием чесночных зубков. Зубки измельчаем и погружаем в ведро. На такой объем жидкости необходимо взять 500 г чеснока.

Даем составу настояться два дня. Потом разбавляем в два раза. Используем для опрыскивания как лечебное и профилактическое средство.