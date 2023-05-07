Врач-дерматолог рассказал об опасностях эпиляции и рисках у различных способов удаления волос

Риски наиболее популярных видов удаления волос, которые могут случиться, если вы удаляете волосы на теле, не являясь компетентным специалистом:

Бритье:

Наверное, наиболее популярный вид удаления волос, т. к. он обходится наиболее дешево, занимает минимальное количество времени, и с помощью бритья наиболее легко удалить волосы самому себе.

Однако данный вид удаления волос таит в себе наибольшее количество опасностей.

Самые распространенные побочные эффекты от бритья — это шрамы, вросшие волоски и сильное раздражение. Если вы забываете вовремя сменить лезвия, то вы можете занести серьезную инфекцию, особенно если лезвия слишком тупые или ржавые.

Наиболее распространенное заболевание, которое может возникнуть вследствие бритья — это фолликулит (заражение волосяного фолликула, вызываемого стафилококками или грибком).

Восковая эпиляция:

Одним из основных побочных эффектов восковой эпиляции являются болевые ощущения, интенсивность которых варьируется в зависимости от эпилируемого участка.

Если эпиляция воском выполняется непрофессиональным человеком, то существует риск не только вызвать сильную нестерпимую боль во время отрывания полоски , но и повредить поверхностные слои живых клеток кожи, что чревато серьезными ранами, нагноениями и шрамами. Кроме того, оптимальую температуру воска может подобрать только профессиональный мастер.

Самодеятельность в области восковой эпиляции может привести к серьезным ожогам 2-3 степени. Более того, если вы принимаете препараты, содержащие ретин-А, аккутан и т. д., ваша кожа становится тоньше. И в этом случае категорически противопоказано делать эпиляцию самому себе.

Своими непрофессиональными действиями вы можете привести к серьезным разрывам кожи и кровеносных сосудов. Однако не стоит избегать этого вида удаления волос. Посетив хороший салон и доверившись профессионалу, вы сводите любые риски к нулю.

Шугаринг:

Этот метод удаления волос очень похож на восковую эпиляцию. Некоторые люди предпочитают шугаринг воску, т. к. сахарная паста включает в себя только натуральные компоненты, и в отличие от воска, сахарная паста прилипает только к волоскам, а не к коже.

Тем не менее, при шугаринге, риск заполучить те же побочные эффекты, что и от эпиляции воском, также очень велик, если шугаринг выпоняется не профессионалом.

Однако многие клиенты салонов эпиляции в последнее время все чаще признают, что у шугаринга есть несколько весомых преимуществ перед восковой эпиляцией.

Кремы для депиляции:

Крем для депиляции может рассматриваться как альтернативный вариант, если вы боитесь боли при восковой эпиляции, или вам надоело бриться каждый день.

Крем или гель наносится на кожу, и синтетические кислоты, составляющие основу средств для депиляции, разрушают волоски, после чего крем удаляется с кожи вместе с отпавшими волосками.

Однако эти кислоты могут быть очень опасны, особенно если вы обладаете чувствительной кожей или не знаете, как правильно наносить и удалять крем или гель для депиляции, а также сколько необходимо держать их на коже.

Неумелое обращение с кремом для депиляции может обернуться серьезными химическими ожогами, покраснением, раздражением, образованием волдырей, шелушением кожи, зудом и т. д.

Кроме того, перед применением кремов для депиляции, нужно обязательно проконсультироваться с дерматологом или аллергологом.

Выщипывание с помощью нитей:

Такой способ удаления волос применяется в основном на маленьких участках кожи: лицо, брови, усики и т. д. При этом способе удаления волос, волоски захватываются с помощью прочной шелковой нитки и удаляются с корнем. Данный вид удаления волос не подвергает вашу кожу риску ожогов или отрывания поверхностных слоев живых клеток кожи.

Однако этот способ очень болезненный. Если ваша техника не отточена до совершенства, и вы не умеете подцеплять волоски и выдергивать их за десятую долю секунды, как это делают профессионалы, вы будете испытывать очень сильные болезненные ощущения.

После выщипывания нитью могут наблюдаться небольшие локальные покраснения и вросшие волоски.

Данный способ удаления волос требует профессионального последующего ухода.

Электрический эпилятор:

При удалении волос электрическим эпилятором захватывается и удаляется несколько волосков одновременно.

Для того чтобы удалить все волоски, требуется достаточно много времени и терпения. Эпилятор весьма агрессивно воздействует на кожу, и его не рекомендуется применять для участков, где кожа наиболее чувствительна: лицо, зона бикини или подмышки.

Основная проблема использования эпилятора неопытным и непрофессиональным человеком состоит в том, что расположив эпилятор под неправильным углом, вы оторвете только поверхностную часть волоска, а его корень удален не будет.

Помимо того, что это очень больно, это также чревато появлением вросших волосков, сильного раздражения и прыщиков. Неумелыми и неуверенными действиями вы также можете привести к тому, что эпилятор может случайно «зажевать» не только волоски, но и вашу кожу, после чего появляются раны и разрывы кожи и кровеносных сосудов.

Лазерная эпиляция:

При лазерной эпиляции, фолликул волоска уничтожается благодаря высокой температуре, излучаемой аппаратом для лазерной эпиляции, в виду чего замедляется рост новых волосков.

Этот вид эпиляции должен выполняться только профессионалом, т. к. даже малейший непрофессионализм при лазерной эпиляции может обернуться очень серьезными проблемами: сильные ожоги, образование ран и шрамов, пожизненные изменения в пигментации кожи, истощение и преждевременное старение кожи.

Кроме того, лазерная эпиляция обходитcя слишком дорого, т. к. для полного удаления волосков требуется провести несколько сеанcов, курс которых нужно повторять, как минимум, раз в год.

Электролиз:

При электролизе под кожу в волосяной фолликул вводится тонкая игла, проводящая электрический ток, благодаря которому убивается волосяной фолликул, и предполагается, что волосок перестанет расти до конца жизни.

Этот метод эпиляции требует очень много времени, стоит очень дорого, и кроме того, при непрофессиональном вмешательстве, это очень болезненно и опасно, т. к. не имея идеально стерильных условий, можно занести под кожу очень серьезные инфекции и привести к заражению крови.

Известны даже случаи летального исхода в виду сепсиса, полученного в результате введения под кожу нестерильной иглы, о стерилизации которой мастер по халатности просто забыл позаботиться.

А вот что говорят многие женщины:

Ох, все виды эпиляции имеют негативные последствия, на данный момент я пользуюсь бритвой, кожа как-то привыкла что ли и уже нет такого адского раздражения, как бывало раньше. Депиляционными кремами и эпилятором больше не пользуюсь, т.к. занимает куда больше времени, а длительность эффекта примерно та же, да и кожа не лучше.