Звезда Первого канала РФ Светлана Зейналова покинула Москву

У ведущей телепрограммы «Доброе утро» на Первом российском канале две дочери. 14-летняя Александра родилась в первом браке с главой радио Maximum Алексеем Глазатовым. С отцом четырехлетней дочери Вероники тележурналистка рассталась тоже, сообщает Космополитен.

Светлана воспитывает дочерей одна. И День Победы она решила провести в Волгограде. Этот город в период Великой Отечественной войны 200 дней держал оборону, но выстоял.

Зейналова хочет, чтобы дочери увидели героический город воочию. Она поделилась семейными снимками, сделанными на борту самолета.

Летим на 9-е мая в Волгоград. Я одна хочу фотографироваться, остальные на весь самолет орут: "Не надо", - с юмором прокомментировала телеведущая.

Поклонники пожелали кумиру хорошего отдыха на майские праздники.