Великолепнейший клематис: как ухаживать за этим цветком, чтобы радовал своей красотой десятилетиями

Клематис - цветок сколь прекрасный, столь и требователен к уходу. Он любит, чтобы его "голова" была на солнце, а "ноги" в тени. Их можно прикрыть однолетниками - скажем, бархатцами либо календулой. Или многолетниками с неглубокой корневой системой - флоксами, ирисами.

Когда весной установится устойчивая теплая погода, нужно провести обрезку клематисов. От земли оставить отростки высотой 50-70 см, установить опоры, куда потом направлять побеги, чтобы они не спутались.

В целях профилактики грибных заболеваний до появления первых листьев растение надо полить известковым молоком (на 10 л воды - 10-15 гр. извести). Под куст внести полведра вещества.

Кроме того, цветок будет благодарен за подкормку азотными удобрениями - скажем, мочевиной. Клематис - влаголюбивое растение, потому нужно его регулярно поливать.

Клематисы черенкуются отводками, для продления цветения их надо в конце лета обрезать. После окончательного завершения цветения надо подкормить цветок калийно-фосфорными удобрениями.

Перед заморозками нужно снять лианы с опор, очистить от умерших ветвей и укрыть.