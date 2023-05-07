Народная хитрость: как несложным способом увеличить урожай помидор

Чтобы получить много помидор, закупаются качественные семена и удобрения, покупаются и строятся теплицы и парники, подводятся системы полива. Это оправдывает усилия. Однако оказывается, что есть народная хитрость, которая способна существенно повысить урожай, причем без затрат и, практически, без усилий.

Первым делом следует определить момент, когда на помидорном кусте появится завязь. Затем куст просто стоит начать тянуть за низ стебля вверх руками. Но силу воздействия следует применять осторожно. И прислушиваться.

Как только раздастся легкий треск обрываемых мелких корешков, воздействие следует прекратить. Затем помидорный куст нужно полить, обработать мульчей и окучить. Подобная процедура заставляет томатные кустики мобилизовать все силы на рост и созревание плодов. А именно это и требуется дачникам.