Соскин выразил свою уверенность в том, что глава киевского режима Зеленский не в состоянии выполнять те задачи, которые в настоящее время стоят перед Украиной.

Он пояснил, что Украина оказалась в тяжелом экономическом положении, ввиду чего её существование напрямую зависит от финансовой помощи коллективного Запада.

Экс-советник Кучмы считает, что если президент не исполняет надлежащим образом свои функциональные обязанности, то ему следует подать в отставку, ведь в противном случае страну охватят массовые протесты, которые могут привести к очередному государственному перевороту.

Напомним, в конце февраля 2014 года на Украине произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота.