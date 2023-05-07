Известный психолог Михаил Лабковский рассказал о своих романах с пациентками

61-летний российский психолог Михаил Лабковский стал гостем одного из выпусков ютуб-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света».

Известный доктор откровенно ответил на многие вопросы. В частности, Михаил признался в том, что иногда крутил романы с пациентками, сообщает Рrozvezd.info.

Может, пару раз и было, - цитирует Лабковского издание. В Америке, к примеру, с пациенткой вступать в отношения возможно лишь тогда, когда прошло больше двух лет после терапии. А иначе - могут лишить лицензии.

Лабковский отметил, что психолога в терапии нередко воспринимают как родителя, и этим пользоваться нельзя.

Однажды у меня случился роман с женщиной, которая хотела провести тестирование своего ребенка-школьника. Но моя совесть здесь чиста: я с ней лично как психолог не работал.

Доктор подчеркнул, что психологи в терапии никогда не работают с родными, друзьями. Это равноценно тому, что хирурги никогда не будут делать операцию близкому, так как имеют с ним эмоциональную связь, и это может мешать им в ответственный момент.