FT: запрет на нефть из России обходится польской компании Orlen в $27 млн в день

«Даниель Обайтек, руководитель PKN Orlen, описал потерю российской нефти как лишение примерно $27 млн в день из-за разницы в цене примерно в 30 долларов за баррель между более дешевой российской нефтью и альтернативными поставками», — говорится в материале FT.

Обайтек же считает, что снижение прибыли компании на $27 млн в день не является потерей, а представляет собой «вопрос отказа поддерживать Россию».

Кроме того, он признался, что PKN Orlen до сих пор использует импортируемое из России «чёрное золото», поступающую по нефтепроводу «Дружба» для нефтеперерабатывающего завода компании в городе Литвинов на севере Чехии.

Даниэль Обайтек утверждает, что полный отказ компании от российской нефти требует улучшения логистики в нефтегазовой отрасли, над чем PKN Orlen в настоящее время работает с чешским правительством.