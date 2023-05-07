Бывалый дачник рассказал, что делать, чтобы клубника росла, как на дрожжах

Подкармливать клубнику дрожжами можно в первой декаде мая.

После этого наблюдается стремительный рост, растение бурно развивается, ягоды все как на подбор - крупные, красивые, сахаристые.

В дрожжах много пользы для клубники, калий, фосфорная кислота, азот, витамины. А еще дрожжевая закваска содержит цитокинин, ауксин - вещества, которые отвечают за рост растений.

Использовать для подкормки можно сухие или свежие прессованные дрожжи. Особенно важен в мае для клубники азот, которого много в закваске. Вносим удобрение в начале цветения.

Берем 1 ст. л. дрожжей, 5 л воды, 2 ст. л. сахара, все замешиваем и оставляем для брожения на пару часов. Когда закваска готова, разводим ее обычной водой в соотношении 1 к 10.

Дрожжевое удобрение может вытянуть из грунта калий, обедняя почвосмесь. Предотвратить это можно внесением древесной золы, делаем это после дрожжевой подкормки.

Просто рассыпаем порошок возле кустов равномерным слоем.