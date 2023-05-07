Украинские дипломаты в Берлине отказались от возложения венков к мемориалам в честь победы над фашизмом

Посольство Украины в Германии запускает в этом году новый формат Дня освобождения, чтобы почтить память всех жертв Второй мировой войны, сообщили в посольстве.

Посол Алексей Макеев и украинские дипломаты «сознательно воздерживались от возложения венков и цветов к советским мемориалам в Германии в этом году».

Вместо этого посольство объявило, что Макеев возложит цветы к Нойе Вахе, центральному мемориалу жертвам войны и тирании в Берлине, вместе с управляющим мэром Берлина Каем Вегнером в понедельник утром.

Затем вместе с депутатами Бундестага он посетит здание Рейхстага, где остались исторические граффити, такие как «Киев», «Харьков», «Львов», «Симферополь», которые украинские солдаты как бойцы Красной Армии оставили на стен в мае 1945 года.

В прошлом году предшественник Макеева Андрей Мельник возложил венок к Советскому военному мемориалу в берлинском Тиргартене, чтобы почтить память украинских солдат, погибших во Второй мировой войне.

Несколько десятков человек в итоге подвергли его критике скандировали «Мельник вон».