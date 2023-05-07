Стартап Билла Гейтса хочет строить ядерные реакторы для Великобритании

Но у проекта достаточно много серьезных конкурентов. Это британский Rolls-Royce, а также американские Bechtel и GE Hitachi.

Стартап TerraPower сущесвует с 2006 года и занимается строительством малых реакторов Natrium.

Стоимость такого реактора составляет примерно 1 млрд долларов, аналог от Rolls-Royce обходится в 2,5 млрд долларов.

Особенность малых ядерных реакторов заключается в том, что их производят на предприятии, а собирают на территории атомных станций.

Ранее в энерегетическом ведомстве Великобритании заявили, что к 2050 году в стране будет построено 6-7 АЭС.