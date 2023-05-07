Дачники подсказали, что нельзя класть в лунку при посадке томатов

Этим растениям не требуется зола, поскольку она ощелачивает грунт и содержит большое количество калия, что может стать причиной развития вершинной гнили.

Не следует класть в лунку перегной. Его необходимо вносить в почву осенью или под перекопку весной.

Если положить в лунку томат, растения будут прекрасно развиваться, но только в плане наращивания зеленой массы, а не плодоношения.

Азотные подкормки очень опасность класть в лунку под томаты, поскольку невозможно знать, есть ли у растения дефицит азота.

В первую очередь, это касается аммонийных удобрений. Они не накапливаются, а используются растением сразу, обеспечивая ему бурный рост зеленой массы, а не плодов.