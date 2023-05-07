Огородники назвали четыре самых дешевых способа избавиться от тли и муравьев

Для уничтожения муравьем и тли можно воспользоваться нашатырным спиртом, которым нужно полить их ходы.

Порошковые или жидкие инсектициды дают мощный и долгосрочный эффект, но стоит учитывать, что вся эта химия попадает в почву.

Уничтожить муравьев можно при помощи борной кислоты, только нужно пропитать ею приманку из фарша или банановой кожуры, а не посыпать норки.

Еще одно эффективное средство – пшено. Его нужно разбросать в местах скопления муравьев, которые примут его за яйца и отнесут в муравейник, а там оно отсыреет, заплесневеет и приведет к гибели обитателей.