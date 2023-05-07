Агрономы назвали три главных правила выращивания петрушки

20:20 2023-05-07

Петрушка – неприхотливое растение, но если сажать ее неправильно, то всходов можно не дождаться.

Для начала нужно подготовить грядку к посадке. Она должна находиться на хорошо проветриваемом месте.

В землю нужно добавить песок для рыхлости и перегной. Минеральными удобрениями лучше не пользоваться, поскольку они имеют свойство накапливаться в петрушке.

Поскольку семена петрушки всходят долго, стоит вырастить ее через рассаду или просто посадить пораньше.

Но важно помнить, что растение взойдет только в теплой земле с высоким уровнем влажности. В ином случае эфирная оболочка семян просто не растворится.

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