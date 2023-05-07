Четыре важные подкормки для выращивания сочной и сладкой моркови

Как считают опытные огородники, удобрение для моркови надо вносить 4 раза за сезон.

Но все мы очень занятые, хоть бы успеть уделить по капле внимания каждому огородному растению за короткие выходные.

Не каждый может позволить себе каждый день проводить по несколько часов на дачном участке. Но если все же найти минутку и подкормить морковь, а не пустить ее на самотек, то урожай будет - загляденье.

Первую подкормку делаем сразу во время посадки, второй раз подкармливаем при выходе ростков, третий раз удобряем через три недели после второй подкормки, а четвертый раз вносим удобрение за 2 недели до уборки урожая.

Ну это в идеале, если у вас получится подкормить морковь хотя бы раза два за сезон, это уже будет очень хорошо.

Приводим 4 вида подкормок, которые подойдут для выращивания сладких крупных корнеплодов.

Жидкое удобрение из золы делаем так: на 10 л воды вносим 100 г порошка. Сухая подкормка вносится просто по земле, рассыпаем золу равномерным слоем - 250 г на квадрат.

Раствор из куриного помета готовим так: берем одну часть помета и 10 частей воды. Настаиваем жидкость сутки. Готовый концентрат разбавляем повторно в таком же соотношении и снова даем раствору постоять сутки.

Травяной настой готовится из сорняков. Можно делать в большом объеме сразу в большой бочке. Заполняем ее на две трети травой, потом заливаем водой до краев. Оставляем на солнышке на неделю. Потом готовое средство разводим в пропорции 1:10.

Йодный раствор тоже легко приготовить. Понадобится 10 л воды и 20 капель йода 5%.