Дачники назвали состав, после которого вся тля осыпается с растений и больше не появляется

20:40 2023-05-07

Тля поражает огородные растения, а также кустарники и даже фруктовые деревья, поэтому от нее лучше избавиться как можно раньше.

Не все дачники готовы обрабатывать участок химией. Для них есть натуральное средство, после которого вся тля осыпается и больше не возвращается.

Для приготовления такого состава необходимы самые простые и недорогие компоненты в правильной пропорции.

Понадобится только хозяйственное мыло, а также сорняки, поэтому средство от тли получится почти бесплатным.

Сорную траву заливают водой, ставят на плиту и кипятят. Затем раствор процеживают, добавляют туда натертое мыло, разводят водой и опрыскивают растения.

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