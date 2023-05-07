Дачники назвали состав, после которого вся тля осыпается с растений и больше не появляется

Не все дачники готовы обрабатывать участок химией. Для них есть натуральное средство, после которого вся тля осыпается и больше не возвращается.
Для приготовления такого состава необходимы самые простые и недорогие компоненты в правильной пропорции.
Понадобится только хозяйственное мыло, а также сорняки, поэтому средство от тли получится почти бесплатным.
Сорную траву заливают водой, ставят на плиту и кипятят. Затем раствор процеживают, добавляют туда натертое мыло, разводят водой и опрыскивают растения.
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