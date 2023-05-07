В огороде появился долгоносик: как гарантированно уничтожить вредителя за 2 дня

Обработку от вредителя можно провести в профилактических целях на стадии бутонизации и после цветения.
Хороший результат в борьбе с долгоносиком дают препараты с низкой токсичностью «Фитоверм» и «Биокилл».
Они действуют за 3 дня, поэтому могут использоваться на плодовых деревьях сразу после цветения без вреда для урожая.
Можно попробовать бороться с долгоносиком при помощи клеевых ловушек, но биопрепараты дают лучший результат.
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