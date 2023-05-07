В огороде появился долгоносик: как гарантированно уничтожить вредителя за 2 дня

20:52 2023-05-07

Долгоносики грызут бутоны растений, не дают созревать хорошему урожаю и наносят вред всему огороду.

Обработку от вредителя можно провести в профилактических целях на стадии бутонизации и после цветения.

Хороший результат в борьбе с долгоносиком дают препараты с низкой токсичностью «Фитоверм» и «Биокилл».

Они действуют за 3 дня, поэтому могут использоваться на плодовых деревьях сразу после цветения без вреда для урожая.

Можно попробовать бороться с долгоносиком при помощи клеевых ловушек, но биопрепараты дают лучший результат.

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