Когда и чем нужно подкормить крыжовник, чтобы завязалось много ягод: советы садоводов

21:12 2023-05-07

Крыжовнику требуется не только регулярная обрезка, но и подкормка. За весь сезон достаточно подкормить кусты дважды.

Лучше всего растение реагирует на внесение после цветения удобрений, предназначенных для ягодных культур.

При покупке готовых составов в магазине необходимо обратить внимание, чтобы азота в составе  бело меньше, чем калия и фосфора.

Перед внесением удобрения нужно сделать бороздку вокруг куста, а затем равномерно распределить в ней состав.

Затем борозду засыпают, хорошо поливают, а почв мульчируют. Полив очень важен, поскольку удобрение не будет работать в сухом грунте.

Показать следующие комментарии
Фото