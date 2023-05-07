Когда и чем нужно подкормить крыжовник, чтобы завязалось много ягод: советы садоводов

Лучше всего растение реагирует на внесение после цветения удобрений, предназначенных для ягодных культур.

При покупке готовых составов в магазине необходимо обратить внимание, чтобы азота в составе бело меньше, чем калия и фосфора.

Перед внесением удобрения нужно сделать бороздку вокруг куста, а затем равномерно распределить в ней состав.

Затем борозду засыпают, хорошо поливают, а почв мульчируют. Полив очень важен, поскольку удобрение не будет работать в сухом грунте.