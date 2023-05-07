Появились новые улучшенные сорта яблонь, о которых мечтали все садоводы

Теперь есть новые сорта, которые решают ряд основных проблем садоводов. И скоро они поступят в продажу.

Селекционеры позаботились о высокой урожайности и о максимальном удобстве садоводов: низкорослые сорта, которые почти не болеют и шикарно плодоносят.

Яблони дающие желтые плоды, сорт - MD-TAP1, выведенный при участии сорта GoldRush. По виду и на вкус яблоки похожи на известный сорт «Голден Делишес». Собирать плоды можно в конце сентября.

Красные яблоки MD-TAP2 появились от яблочного подвоя Fuji. Созревание происходит в середине осени.

Как MD-TAP1, так и MD-TAP2 относятся к низкорослым сортам, деревца высокими не растут, поэтому собирать с них урожай гораздо проще. Оба сорта почти не болеют бактериальным ожогом, не боятся жаркой погоды.

После проведения заключительных исследований и тестирования новые сорта яблонь поступят на продажу в питомники. Очень скоро у дачников появится возможность опробовать их на своем участке.