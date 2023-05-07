«Умные грядки», которые освобождают дачников от постоянных поливов огурцов

Поверить в такое сложно, но это действительно работает: поработав в начале сезона над грядкой, можно потом почти полностью забыть о поливах и подолгу не появляться на даче.

Смысл метода в том, чтобы обеспечить необходимый запас влаги для роста огурцов уже при посадке.

При этом ни жара, ни сорная трава не помешают огородным культурам нормально развиваться.

Дачнику останется потом лишь позаботиться о сборе урожая. Остальной процесс выращивания пройдет без его участия.

Первым делом делаем огуречные грядки и глубокие траншеи вокруг них. Перед посадкой грунт проливаем хорошенько кипятком.

В траншеи доверху заливаем воду. Когда вся она впитается, укрываем грядку черной пленкой, по краям присыпаем землей.

Пленка должна полежать три дня, за это время появляется конденсат под пленкой. Следующий шаг - разрезы в пленке.

В них высаживаем растения, располагая в шахматном порядке, соблюдаем интервалы в 20 см.

Вот и весь процесс. При слишком сухом и жарком лете, когда дождей нет до 4 недель, придется все-таки пару раз увлажнить огурцы.

Делаем это так: вносим пару шприцев воды под пленку через разрез, чтобы чуточку поддержать растение в жару.

Если с дождями проблем нет, то влага под пленкой будет накапливаться и своевременно напитывать огурцы без всяких поливов.