Водитель грузовика въехал в толпу и убил семерых

Еще несколько человек получили ранения в результате инцидента в городе Браунсвилл утром в воскресенье (по местному времени), сообщает полиция.

Водитель был арестован. До сих пор неясно, было ли это несчастным случаем или преднамеренным поступком, заявил представитель полиции Мартин Сандовал по местному телевидению.

По словам представителя, водитель наехал на людей, ожидавших автобуса на остановке перед зданием.

В здании, которое фактически являлось приюта для бездомных, разместили иммигрантов из-за «текущей лихорадки».

Власти США в настоящее время готовятся к истечению срока действия правила депортации, известного как «Название 42», который наступит в ближайший четверг.

Постановление, принятое в марте 2020 года в начале пандемии короны при президенте Дональде Трампе, предусматривало, что мигранты, задержанные на границе с Мексикой, немедленно поучали отказ, из-за опасений проникновения новых штамов вируса.