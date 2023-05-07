Дачники назвали средство из трех компонентов для увеличения урожай картофеля в два раза

Сделают такую подкормку очень просто. Нужно смешать горсть перегноя, 100 г древесной золы и спичечный коробок удобрения с равным соотношением фосфора, калия, азота.
Смесь нужно высыпать в ямку глубиной 10 см, перемешать с грунтом, положить картофельный клубень глазками вверх.
Чтобы картофель хорошо взошел, для посадки необходимо отбирать только качественные корнеплоды без следов гнили и повреждений.
Клубни необходимо предварительно обработать, чтобы защитить их от болезней и вредителей.
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