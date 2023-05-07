Дачники назвали средство из трех компонентов для увеличения урожай картофеля в два раза

22:42 2023-05-07

Картофель высаживают, когда почва прогреется до 10 градусов. Внесение специальной подкормки на этом этапе помогает удвоить урожай.

Сделают такую подкормку очень просто. Нужно смешать горсть перегноя, 100 г древесной золы и спичечный коробок удобрения с равным соотношением фосфора, калия, азота.

Смесь нужно высыпать в ямку глубиной 10 см, перемешать с грунтом, положить картофельный клубень глазками вверх. 

Чтобы картофель хорошо взошел, для посадки необходимо отбирать только качественные корнеплоды без следов гнили и повреждений.

Клубни необходимо предварительно обработать, чтобы защитить их от болезней и вредителей.

Показать следующие комментарии
Фото