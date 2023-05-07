Дачники объяснили, как получить урожай редиса раньше обычного

23:24 2023-05-07

Высаживать редис в теплицу можно, когда почва прогревается на 2 градусов на глубине 5 см.

Растению нужен питательный рыхлый грунт. Перед посадкой в почву необходимо внести перегной, речной песок и древесную золу.

Семена редиса сеют на расстоянии 4-5 см друг от друга на глубину не больше 1 см, бороздки засыпают землей и утрамбовывают.

Затем грядки накрывают пленкой, которую снимают сразу после появления всходов. В дальнейшем необходимо следить, чтобы почва не пересыхала.

В жаркую погоду нужно поливать редис дважды в день: утром и вечером, для полива подходит только теплая отстоявшаяся вода.

Защитить посадки от вредителей поможет обычная древесная зола. Ею нужно припудрить растения после полива.

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