Опытные дачники назвали пять самых частых ошибок при выращивании рассады томатов

Огородная земля слишком тяжелая, ее нужно смешивать с песком и торфом. При покупке грунта нужно обратить внимание, чтобы он не был кислым.

При нехватке солнечного света рассада начнет вытягиваться, поэтому нужно обеспечить световой день в 14-16 часов.

Чтобы рассада томатов хорошо росла, ее обязательно нужно пикировать в отдельные стаканчики или общий ящик.

Рассаду нужно опрыскивать из пульверизатора, а температура окружающего воздуха не должна опускаться ниже 18 градусов.

Крепкую и здоровую рассаду можно вырастить только с помощью подкормок. Для этой цели идеально подходит жидкий биогумус.