Как добиться ранних всходов картофеля: простой и эффективный способ

Перед посадкой клубни нужно прорастить схим способом. Для этого нужно просто сложить их в ящики и оставить в тепле.

Проращивать картофель нужно за 20 дней до посадки, чтобы на них появились ростки длиной около 1,5 см.

Перед посадкой клубни нужно обработать. Это поможет предотвратить болезни и избавиться от многих вредителей.

Сажать картофель можно, когда почва прогреется до 11-13 градусов на глубину 10 см. Между клубнями нужно делать расстояние в 30 см.

Посадка картофеля с предварительным проращиванием поможет получить первые всходы и урожай значительно раньше.