Садоводы назвали пять шагов к пышному цветению гортензии

До начала активного сокодвижения в растениях нужно успеть провести обрезку, удаляя слабые, сухие и больные побеги.

Обеззараживание поможет предотвратить грибковые заболевания. Гортензию можно опрыскать фитоспорином или раствором марганцовки.

Хорошей весенней подкормкой для растения станет перепревший навоз, биогумус, мочевина, суперфосфат.

Гортензии необходим слабокислый грунт, поэтому гортензию раз в месяц можно поливать водой с соком лимона.